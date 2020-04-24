شكرا لمتابعة خبر عن أسرار في حياة «الفغم»: كان يُغني وأكمل دورة الصاعقة رغم انكسار قدمه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

سلط برنامج من الصفر الضوء على بطولات الراحل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث كشف البرنامج أسراره.

وأجر ى البرنامج لقاءات مع المقربين من الفغم؛ حيث أوضحوا أنه كان يحب الغناء ويتغنى بأبيات خلال التدريب.

وكشف المقربين من الفغم إنه كان يحب دائمًا أن يبذل أفضل ما لديه؛ واضطر في مرة إلى أن يقفز في أحد الدورات من برج 60 مترًا؛ حيث كانت المهمة أن يقفز على 3 فقرات؛ إلا أنه قرر الإكمال على فقرتين 30 متر، وأثناء قفز أو فقرة انسكر "مشطين" في قدمه اليسرى.

وأوصى القائمين على الدورة برحيل "الفغم" وعدم استكمال الدورة بعد انكساره؛ إلا أنه أصر قائلا: "والله لن أخرج إلا إذا شالوني شيل".