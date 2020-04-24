شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. الحرم المكي في أول أيام شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):انطلق شهر رمضان المبارك في عدة دول عربية ومنها المملكة.
ووثق مقطع فيديو الأجواء في الحرم المكي في أول يوم في رمضان، حيث كان خاليا من الزوار والمصلين والمعتمرين.
يذكر أن تعليق دخول الزوار والمصلين والمعتمرين للحرم المكي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
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