بالصور .. أبطال الحرس الوطني المرابطين في الثغور صائمون

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يواصل أبطال الحد الجنوبي من الحرس الوطني أعمالهم بدون كلل أو ملل في أول أيام شهر رمضان. يواصل أبطال الحد الجنوبي من الحرس الوطني أعمالهم بدون كلل أو ملل في أول أيام شهر رمضان. ووثقت صورًا بعض هؤلاء الأبطال المرابطين وهم يمارسون أعمالهم على الثغور حاملين الأسلحة. وبجانب ممارستهم لأعمالهم، فقد حرص بعضهم على قراءة القرآن الكريم منذ بداية هذا الشهر الكريم. Advertisements

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