شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة تكليف الراحل عبدالله الخليفي بالإمامة في الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف برنامج الراحل المذاع على قناة روتانا الخليجية مقتطفات عن المسيرة المهنية للراحل عبدالله الخليفي، إمام الحرم المكي سابقا.

وكان الخليفي قد بدأ حياته العملية في مجال التدريس، بالإضافة لإمامة الناس في البكيرية، واشتهر حينها عندما يؤم الناس في صلاة التراويح.

وعندما سمع الملك فيصل بن عبدالعزيز بثناء الناس على صوت الخليفي، قام باستدعائه للصلاة معه بالطائف، وأصبح إماما للملك ومرافقيه عام 1345هـ.

وفي العام 1347هـ رشحه مفتي المملكة الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ ليكون إماما مساعدًا للشيخ عبدالظاهر أبو السمح إمام الحرم المكي، وفي عام 1365هـ صدر أمر ملكي بتعينه إماما للمسجد الحرام، واستمر إماما للمسجد حتى وفاته في عام 1414هـ.