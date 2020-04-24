شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح سبب صداع أول يوم رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن سبب الصداع الذي يعانيه بعض الصائمين أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأضاف النمر، عبر موقع تويتر، أن صداع أول يوم في رمضان يحدث غالبًا مع زيادة ساعات الصيام، أو لدى من يعانون إدمان القهوة أو التدخين أو هبوطًا في السكر، أو الجفاف.

وحث النمر المدخنين ومدمني القهوة بالتحمل خلال الشهر الكريم الذي ما عاد صومه إلا بالخير، كما نصح الجميع، بعدم محاولة «استثارة شخص قبل الإفطار ولو بالمزاح؛ لأن البعض سيكون سريع الانفعال؛ بسبب نقص السكر والسوائل وقلة النوم، والأعراض الانسحابية؛ لقلة تناول القهوة والامتناع عن التدخين.