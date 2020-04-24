«السلمي» يوضح حكم قراءة الحائض للقرآن بـ«قفاز» (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الشيخ عبدالله السلمي؛ أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، حكم قيام المرأة الحائض بمس القرآن الكريم خلال فترة الحيض أوضح الشيخ عبدالله السلمي؛ أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، حكم قيام المرأة الحائض بمس القرآن الكريم خلال فترة الحيض وقال "السلمي" في برنامج "يستفتونك" أنه أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على عدم جواز مسِّ المصحف أثناء الحيض، موضحًا أنه لابأس في قراءة القرآن للمرأة الحائض إذا ارتدت "قفاز".

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