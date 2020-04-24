شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السلمي: من حبسه الوباء عن العُمرة سيُكتب له أجرها بإذن الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

علّق الشيخ عبدالله السلمي، على أجر من تعوّد على أداء العُمرة كل عام ولم يستطع هذا العام بسبب الوباء.

وقال خلال برنامج " يستفتون " : " نسأل الله أن يُكتب له الأجر، لقول النبي "صل الله عليه وسلم" إذا مُرض العبد أو سافر كُتب ما كان يعمله وهو صحيح مُقيم " .

وأضاف: " فإذا كان نيته أن يؤدي العُمرة وحُبس عن ذلك فنرجو أن يكتب الله له أجره " .