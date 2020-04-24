شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يحذر من إثارة غضب صائم قبل الإفطار ولو بـ«المزاح» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حذر استشاري الأمراض القلبية الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة، من استثارة الصائمين وإن كان بشكل غير متعمد على سبيل المزاح.
وقال "النمر" عبر حسابه الشخصي على "تويتر" : نصيحة:لاتحاول أبداً إستثارة شخص قبل الافطار ولو بالمزاح لأن البعض سيكون سريع الانفعال بسبب:نقص سكر، نقص سوائل، قلة نوم، وهي أعراض إنسحابيه للقهوة والتدخين".
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