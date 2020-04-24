شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. القبض على عمالة خزّنت 4 آلاف صندوق طماطم لبيعها بأسعار عالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ألقت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية في تبوك، القبض على عمالة تستغل الأزمة بتخزين 4 آلاف صندوق طماطم خارج الأسواق، لبيعها بأسعار عالية.

وأكدت الوزارة، أنه تم حجز الكميات وإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.