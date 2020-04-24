أمانة المدينة المنورة تعتمد 4 مخططات سكنية جديدة

تشمل مساجد وحدائق ومدارس

اعتمدت أمانة المدينة المنورة أربعة مخططات سكنية خاصة جديدة بمساحة تجاوزت 1.400.000 متر مربع. ويأتي اعتماد المخططات الجديدة التي تضمنت 1759 قطعة سكنية و10 حدائق و10 مدارس و12 مسجدًا ومرفقًا واحدًا حكوميًّا، متوافقًا مع المعايير والاشتراطات التخطيطية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة وتوفر مواقع مخصصة للبنية التحتية. اقرأ أيضًا : استمرار الحجوزات الإلكترونية لـ7 آلاف وحدة بضاحية الدار بالمدينة المنورة

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