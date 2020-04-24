لجنة متابعة مستجدات «كورونا» تطمئن على أوضاع المصابين والرعاية الطبية المقدمة لهم

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم اجتماعها الـ «65» برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة؛ حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن نسبة الوفيات لكورونا في المملكة متدنية نتيجة الكشف المبكر وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين، مؤكدًا أن على الجميع التقيد بجميع النصائح التي قدمتها ولا تزال تقدمها وزارة الصحة، وبخاصة في هذا الشهر الكريم وبالذات من يعانون أمراضا مزمنة والذين لابد أن يكونوا على استمرار التواصل مع الأطباء المختصين بمثل حالاتهم؛ مشددًا على أهمية مواصلة التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وضرورة غسل اليدين بانتظام، وبخاصة لكبار السن والنساء الحوامل.

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كما جدد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

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