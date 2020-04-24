بخطوات بسيطة.. هكذا يمكنك التبليغ عن مخالفات منع التجول عبر «كلنا آمن»

تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية
أوضح تطبيق كلنا آمن آلية الإبلاغ عن مخالفات منع التجول، بعد إضافة خيار خاصّ للإبلاغ عن هذه المخالفات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وعبر مقطع فيديو نشره تطبيق كلنا آمن عبر «تويتر»، أوضح خطوات تقديم البلاغ بالدخول على تطبيق كلنا آمن واختيار «بلاغات منع التجول» ثم وصف البلاغ وإضافة مرفقات «فيديو- صورة -مقطع صوتي» ومن ثم الضغط على أيقونة «رفع بلاغ».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في مارس المنصرم تغريم مخالفي أمر منع التجول بغرامة 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها حال تكرار المخالفة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا.
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