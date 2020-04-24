بالفيديو.. الإطاحة بعمالة وافدة خزنت «طماطم» لبيعها بأسعار مرتفعة في تبوك

تسليم المخالفين للجهات الأمنية..
أطاحت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، بعدد من العمالة الوافدة في تبوك، لقيامها بتخزين 4 آلاف صندوق طماطم؛ لبيعها بأسعار مغالى فيها.
وأكدت الوزارة، عبر تويتر، أن الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية قبضت على عمالة مخالفة بتبوك، استغلت الأزمة الراهنة، وقامت بتخزين 4 آلاف صندوق طماطم بغرض بيعها بأسعار أعلى.
وأكدت الوزارة أنه تم تسليم المخالفين للجهات الأمنية؛ تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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