3 أشياء يجب معرفتها عن منتجات شبيه الحليب والألبان

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن منتجات الحليب والألبان التي يطلق عليها «شبيه» هي المنتجات التي يتم فيها الاستبدال الكلي أو الجزئي لدهن الحليب بالزيوت النباتية.

وأضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر «تويتر» أن منتجات شبيه الحليب والألبان مثل: «شبيه القشطة، وشبيه الحليب المبخَّر، وشبيه الجبن».

لماذا يتم استبدال دهن الحليب بالزيوت النباتية في منتجات شبيه الألبان؟

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يتم استبدال دهن الحليب بالزيوت النباتية في منتجات شبيه الحليب والألبان؛ لأن تكلفتها أقل من دهن الحليب، ما يؤثر في انخفاض السعر النهائي للمنتج.

هل منتجات شبيه الألبان والحليب آمنة؟

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن منتجات الحليب والألبان التي يطلق عليها «شبيه»، آمنة وكل المواد التي تستخدم في هذه المنتجات تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة من الهيئة.

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لماذا تلزم هيئة الغذاء الدواء بتسمية هذه المنتجات بـ«الشبيه»؟

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها ألزمت المنتجين بتسمية هذه المنتجات بـ«الشبيه»؛ لزيادة تمكين المستهلك من اختيار المنتجات الأنسب له بكل سهولة ويسر، لافتة إلى أن جميع المنتجبن ملزمين بذكر كل مكونات المنتج ومعلومات البطاقة الغذائية على العبوة الخارجية للمنتج.

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