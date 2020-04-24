وجود أمني مكثف لتطبيق أمر منع التجول بتبوك أول أيام رمضان

من خلال نقاط الفرز والتفتيش على الطرق الرئيسة
كثّفت القطاعات الأمنية بمنطقة تبوك متابعتها ووجودها في أول أيام شهر رمضان المبارك عبر فرقها ونقاطها الأمنية؛ لتطبيق أمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».
وتأتي هذه الإجراءات انطلاقًا مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، من اهتمام كبير وحرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر انتشار فيروس كورونا.
وواصلت القطاعات الأمنية الجهود المكثفة من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الطرق الرئيسة والشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، إضافة إلى متابعة تنفيذ منع الدخول والخروج من مدينة تبوك ومحافظاتها عبر مراكز الضبط الأمني المنتشرة في مختلف طرق وشوارع المنطقة.
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