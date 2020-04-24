الأرصاد تتوقع «طقس ثاني أيام رمضان»: أمطار رعدية في 5 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية في 5 مناطق، غدًا السبت، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية في 6 مناطق أخرى.

جاء ذلك، في بيان للهيئة عبر موقعها الإلكتروني، توقعت خلاله هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «الرياض، الشرقية، عسير، الباحة ومرتفعات جازان»، فضلًا عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى شبه انعدام على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة) تمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقعت الهيئة أن يشهد البحر ألأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وشرقيه إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

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