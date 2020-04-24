«الجوازات» توضح إمكانية تمديد تأشيرات المنتهية للعالقين في الخارج

أوضحت المديرية العامة للجوازات، موقف العالقين في الخارج ويحملون تأشيرات خروج وعودة منتهية، من تمديدها في ظل الظروف الراهنة.

وقالت المديرية، عبر تويتر، إنه في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه عند صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

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جاء ذلك في رد للمديرية العامة للجوازات، على سؤال يقول صاحبه: لديّ سائق خاص عالق في الخارج بتأشيرة خروج وعوده منتهية.. ما هي طريقة تمديد التأشيرة؟

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