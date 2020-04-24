«تعليم صبيا» تسلم 62 مبنى للقطاعات الحكومية لتسكين العمالة الوافدة

سلّمت إدارة تعليم محافظة صبيا 62 مبنى تعليمياً؛ لتكون تحت تصرف عدد من الجهات والقطاعات الحكومية في منطقة جازان؛ لاستخدامها كمراكز إيواء مؤقتة وسكن للعمالة الوافدة خلال فترة منع التجول؛ وذلك بهدف تقليل نسبة الازدحام داخل المجمعات السكنية للشركات التي يعمل فيها الوافدون.

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أنه إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، وضمن إسهامات الإدارة في نجاح خطط مواجهة أزمة كورونا وتعزيز التكامل بين الأجهزة الحكومية، تم تسليم 31 مبنى لأمانة المنطقة ممثلة في 13 بلدية، وتسليم 31 منشأة تعليمية للمديرية العامة للشؤون الصحية، إضافة لـ 55 عيادة صحية مدرسية مكتملة التجهيز.

Advertisements

ونوه مدير تعليم صبيا بحرص القيادة الرشيدة على ضمان سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين)، وذلك عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية استشعار الحس الوطني من قبل الجميع بدورهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، وكل ما فيه دعم ومساندة جهود القيادة الرشيدة لمكافحة هذه الجائحة العالمية.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. التزام المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة بمنع التجول أول أيام رمضان