بالصور.. التزام المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة بمنع التجول أول أيام رمضان

الجهات الأمنية تعزز انتشارها
شهدت طرق وشوارع العاصمة المقدسة اليوم الجمعة- مع بداية شهر رمضان المبارك- وجود الجهات الأمنية المختلفة لتطبيق أمر منع التجول الذي أصدرته وزارة الداخلية ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وبدا التزام المواطنين في طرق العاصمة المقدسة وميادينها والمنطقة المركزية حول المسجد الحرام؛ للوقوف على تطبيق القرار، مستشعرين المسؤولية الملقاة عليهم في الالتزام بخطط الدولة للحفاظ على الأرواح من جائحة كورونا، كما بدت الأسواق والشوارع والأحياء خالية من الحركة المرورية والبشرية؛ ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.
وعززت الجهات الأمنية انتشارها على امتداد مكة المكرمة وخاصة على الطرق الرئيسة والشوارع والمنافذ المؤدية لها بمختلف الاتجاهات والأحياء بالعاصمة المقدسة والضواحي ضمانًا لتطبيق القرار على أكمل وجه ومن أجل انسيابية الحركة ووصول الخدمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كاف لمختلف أحياء العاصمة المقدسة.
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