شؤون الحرمين الشريفين تبدأ توزيع عبوات مياه زمزم مؤقتًا عبر منصة هناك

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منصة هناك الإلكترونية لتوزيع وتوصيل مياه زمزم المبارك إلى المنازل، وذلك بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، وسيبدأ العامل بها من يوم الإثنين المقبل.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف رئيس اللجنة الإشرافية على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، اقتضت تذليل كل العقبات، وتسخير كل الطاقات لتقديم الخدمات للمستفيدين، موضحًا أنه - بالتعاون مع شركة المياه الوطنية - قد جرى الانتهاء من الآليات والإجراءات اللازمة مع إحدى المنصات الإلكترونية المحلية للشروع في توزيع مياه زمزم وإيصالها للمنازل بدءًا من مدينة مكة المكرمة والتوسع تدريجيًّا في جميع مناطق ومدن المملكة.

من جانبه بين الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات الشيخ السديس على توفير الحلول اللازمة والمؤقتة؛ لتأمين مياه زمزم المباركة وفق سعة العبوات الموحدة ذات (5 لترات) لطالبيها في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا، وحلول شهر رمضان المبارك، وتلبية لطالبي المياه المباركة عملت شركة المياه الوطنية المشغل الرسمي للمشروع على التعاقد مع منصة هناك الإلكترونية لتمكين الراغبين في الحصول على المياه المباركة إلكترونيًّا، وإيصالها إلى منازلهم وفق المواصفات المتبعة في النقل الجوي، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة بنده للتجزئة تنص على تزويدها بكميات لعبوات ماء زمزم ووضعها في جميع فروعها داخل المملكة، كما يعمل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم حاليًّا على إنهاء إجراءات التوافق مع شركات التجزئة المحلية الكبرى لتوسيع دائرة التوزيع في المملكة، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة؛ لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.

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وأوضح المهندس الموكلي أن منصة هناك الإلكترونية ستبدأ في استقبال طلبات الحصول على ماء زمزم ابتداء من يوم الإثنين الموافق ‪27/4/2020م على نطاق مدينة مكة المكرمة كمرحلة أولى، ثم التوسع التدريجي في مناطق المملكة المختلفة، فيما ستقوم شركة بنده للتجزئة بتوفير مياه زمزم بفروعها تدريجيًّا في مناطق المملكة خلال عشرة أيام ابتداء من يوم الإثنين الموافق ‪27/04/ 2020م، وذلك وفق آليات وإجراءات جرى التوافق عليها تعاقديًّا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وإتباع الإرشادات الوقائية خلال عمليات التوزيع من قبل الجهات المتعاقد معها.

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