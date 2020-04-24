بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع 38 ألف سلة غذائية لشهر رمضان في السودان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية السودان الشقيقة، بحضور كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني الشيخ خضر أحمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن محسن جعفر، وممثلي منظمة العون الإنساني والاغتنام للتنمية البشرية.

وسيجري توزيع 38,000 سلة غذائية في ولايات الخرطوم، وجنوب كردفان، وشمال دارفور، والبحر الأحمر، والنيل الأزرق، وسنار بجمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك، يستفيد منها 229,266 فرد؛ لسد حاجة الأسر الموجودة في مناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر، بالتنسيق مع الحكومة السودانية، بحيث ستقوم منظمة الاغتنام للتنمية بتوزيع هذه السلال تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة ليتم إيصالها لمنازل المستفيدين والمحتاجين، وذلك لتجنب التجمعات وإتباع الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال السفير جعفر: إن هذا التدشين يأتي امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتطبيقًا لما دأبت عليه المملكة في مساعدة المحتاجين بالدول الشقيقة والصديقة.

Advertisements

بدوره أبان ممثل منظمة العون الإنساني الدكتور علي عباس فضل الله، أن هذه السلال الغذائية ستخدم الكثير من الفقراء والمحتاجين بمختلف الولايات السودانية، مقدمًا شكره للمملكة ممثلة بالمركز بالوقوف مع الشعب السوداني بمختلف فئاته.

اقرأ أيضًا :

مركز الملك سلمان يواصل خدماته الإغاثية لـ14 منطقة يمنية