بالتنسيق مع مشغلي المسالخ
أكدت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، إقبال السكان على خدمة طلبات شراء المواشي وذبحها وتوصيلها عبر «الواتس آب».
وقالت أمانة المنطقة عبر تويتر، إن الإقبال متزايد من السكان على خدمة طلبات شراء المواشي وذبحها وتوصيلها إلى منازلهم عبر الواتس آب، بالتنسيق مع مشغلي المسالخ، التي أطلقتها الأمانة؛ تلبية لاحتياجات المواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان المبارك.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. التزام المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة بمنع التجول أول أيام رمضان
كانت هذه تفاصيل خبر «أمانة الرياض»: إقبال متزايد على شراء المواشي وذبحها وتوصيلها عبر الـ«واتس آب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.