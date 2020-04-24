«أمانة الرياض»: إقبال متزايد على شراء المواشي وذبحها وتوصيلها عبر الـ«واتس آب»

أكدت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، إقبال السكان على خدمة طلبات شراء المواشي وذبحها وتوصيلها عبر «الواتس آب».

وقالت أمانة المنطقة عبر تويتر، إن الإقبال متزايد من السكان على خدمة طلبات شراء المواشي وذبحها وتوصيلها إلى منازلهم عبر الواتس آب، بالتنسيق مع مشغلي المسالخ، التي أطلقتها الأمانة؛ تلبية لاحتياجات المواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان المبارك.

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