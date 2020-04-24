«البلديات» تقدم نصائح للتسوق الآمن خلال رمضان والحماية من كورونا

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق حملة توعوية تدعو فيها المواطنين إلى التسوق الآمن عبر اتباع التعليمات الصادرة منها والجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبيق مراكز التسوق الاشتراطات الصحية التي تضمن السلامة والحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ونصحت الوزارة الجميع بالاستفادة من خدمات تطبيقات توصيل الطلبات المعتمدة والمصرح بها، تجنّبًا للتسوق المباشر الذي قد يتسبب في ازدحام الأسواق وجعلها بيئة مناسبة لنقل العدوى، وكذلك تجنب المكوث لوقت طويل في المتجر.

ودعت المتسوقين إلى تخير الوقت الأقل ازدحامًا من فترة السماح الجزئي للتنقل وعدم اصطحاب الأطفال أو المسنين الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على أهمية التأكد من تعقيم المتجر لعربة التسوق، وتعقيم اليدين قبل ارتداء القفازات المعدّة للاستخدام مرةً واحدة.

كما حثت الوزارة، الجميع على تجنب ملامسة المنتج الذي لا يودون شراءه، وعدم ملامسة الأنف أو العين أثناء فترة التسوق، وترك مسافة آمنة بينهم، سواء خلال التسوق، أو عند الكاشير.

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وتضمَّنت نصائح الوزارة أيضًا أن يكون دفع قيمة المشتريات عن طريق البطاقة البنكية، وإلقاء القفازات في الأماكن المخصصة لها خارج المتجر.

واختتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية نصائحها للتسوق خلال شهر رمضان المبارك بضرورة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون فور الوصول إلى المنزل، وتنظيف المشتريات قبل فتحها أو تخزينها أو وضعها في الثلاجة.

وأهابت الوزارة بالجميع المسارعة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات الصحية أو وجود حالة اشتباه تظهر عليها أعراض المرض وسط العاملين في المتاجر؛ وذلك على رقم (940).

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