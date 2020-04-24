السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تواصل حملاتها التفتيشية للحد من ظاهرة البائعين الجائلين



جدة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

واصلت أمانة محافظة جدة وضمن فرقها الميدانية حملاتها التفتيشية للحد من ظاهرة البائعين الجائلين، حيث تمكنت بلدية الصفا الفرعية من مصادرة 23.5 طن من الخضروات والفواكه إلى جانب سحب "179" سيارة مخالفة وإتلاف عدد "207" عربة مخالفة خلال هذه الحملات التفتيشية.

وأوضح رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ أن البلدية قامت بتشكيل فريق عمل مختص لمتابعة ظواهر البيع العشوائي بحرم "سوق الخضار داخل الحي السكني بحي الصفا", حيث جرى مصادرة عدد من سيارات نقل الخضروات والفواكه وإتلاف عربات مخالفة، وذلك في إطار جهود أمانة محافظة جدة وخطتها التي وضعتها للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

19:44ت م

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جدة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسواصلت أمانة محافظة جدة وضمن فرقها الميدانية حملاتها التفتيشية للحد من ظاهرة البائعين الجائلين، حيث تمكنت بلدية الصفا الفرعية من مصادرة 23.5 طن من الخضروات والفواكه إلى جانب سحب "179" سيارة مخالفة وإتلاف عدد "207" عربة مخالفة خلال هذه الحملات التفتيشية.وأوضح رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ أن البلدية قامت بتشكيل فريق عمل مختص لمتابعة ظواهر البيع العشوائي بحرم "سوق الخضار داخل الحي السكني بحي الصفا", حيث جرى مصادرة عدد من سيارات نقل الخضروات والفواكه وإتلاف عربات مخالفة، وذلك في إطار جهود أمانة محافظة جدة وخطتها التي وضعتها للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة في ظواهر البيع العشوائي في الطرقات والأرصفة والشوارع.// انتهى //19:44ت م0134

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