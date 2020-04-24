السعودية اليوم / أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية مع قدوم رمضان المبارك في جوف بني هاجر



الدمام 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام والمحلات التجارية في جوف بني هاجر المستثناة من قرار الإغلاق ، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية، في إطار استعدادات الأمانة لشهر رمضان المبارك.

وأوضحت الأمانة أن خطة عملها تتركز ‏على تكثيف جهود إدارة صحة البيئة على كل ما يتعلق بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وشروط سلامة التخزين ، إضافة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة قد نفذت منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية اكثر من "1058 " جولة رقابية في جوف بني هاجر ، نتج عنها رصد" 6 "مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية ، ورصد" 4 " مخالفات بلدية .

// انتهى //

19:43ت م

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الدمام 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام والمحلات التجارية في جوف بني هاجر المستثناة من قرار الإغلاق ، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية، في إطار استعدادات الأمانة لشهر رمضان المبارك.وأوضحت الأمانة أن خطة عملها تتركز ‏على تكثيف جهود إدارة صحة البيئة على كل ما يتعلق بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وشروط سلامة التخزين ، إضافة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا التي تشمل تنظيف وتطهير واجهات المحلات التجارية وتعقيم عربات التسوق والارضيات ومقابض الأبواب والثلاجات وإلزام أصحاب المنشآت بتوفير المعقمات والكمامات والقفازات للعاملين والمتسوقين ، و الزامهم بوضع ملصقات توعوية لتحديد المسافة بين الزبائن أمام المحاسبين من أجل سلامة السكان وسلامة الغذاء المقدم لهم.تجدر الإشارة إلى أن الأمانة قد نفذت منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية اكثر من "1058 " جولة رقابية في جوف بني هاجر ، نتج عنها رصد" 6 "مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية ، ورصد" 4 " مخالفات بلدية .// انتهى //19:43ت م0133

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