السعودية اليوم / الإمارات تسجل 8 وفيات و525 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

سجلت الإمارات اليوم 8 حالات وفاة من جنسيات مختلفة جراء فايروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 9,281 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1,760 حالة.

// انتهى //

19:32ت م

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أبوظبي 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسسجلت الإمارات اليوم 8 حالات وفاة من جنسيات مختلفة جراء فايروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الوفيات 64 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 9,281 حالة.كما أعلنت الوزارة عن شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1,760 حالة.// انتهى //19:32ت م0131

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