

الخبر 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم، تاسع الأسواق المؤقتة الخاصة ببيع الخضار والفواكه والورقيات، في حي العزيزية بمحافظة الخبر، على مساحة بلغت 15 ألف متر مربع، ويضم سوق للأغنام وسوق للخضار والفواكه ونقاط لبيع التمور, ونقاط لبيع واستبدال اسطوانات الغاز, ومسلخ لذبح المواشي، الذي يعمل في شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وذلك بعد تهيئته لخدمة أهالي الحي.

وأشارت الأمانة إلى أن السوق المركزي الذي نفذته بلدية محافظة الخبر في العزيزية يأتي للتسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين وخدمة أكبر شريحة من سكان الخبر بشكل سلس ومريح يحقق سلامتهم، ويوفر خدمة كبيرة لأهالي العزيزية وتأمين احتياجاتهم من الخضار والفواكه واللحوم، إضافة إلى انعاش الحركة التجارية والاقتصادية.

كما استحدثت مسلخاً مؤقتاً بالسوق وجهزته بكافة الترتيبات لاستقبال المواطنين والمقيمين يعمل فيه 10 جزارين لذبح الأغنام وتجهيز الذبائح وفقا للمعايير الصحية المطلوبة تحت إشراف طبيب للتأكد من سلامة الذبائح، وذلك بهدف التيسير على المستهلكين، والتخفيف على مسلخ الخبر واختصار الوقت والجهد وتسهيل عملية الذبح وضمان سلامة الحيوانات المذبوحة، والحفاظ على بيئة سليمة وآمنة، حيث يشتمل على صالة للانتظار وكافة الخدمات من مراقبين وعمال نظافة وحراسة أمنية‪.

يذكر أن هذا السوق أقيم إنفاذاً لتوجيهات إمارة المنطقة الشرقية بإنشاء أسواق مؤقتة بالمنطقة لتخفيف حدة الازدحام عن باقي الأسواق وتوفير كافة الخدمات التي تلامس احتياجات السكان في مختلف الأحياء وفق أعلى المعايير في هذا المجال.

// انتهى //

19:30ت م

0130





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تفتتح سوقاً مؤقتاً للخضار والفواكه في الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.