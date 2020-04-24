

أبوظبي 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس

// انتهى //

19:25ت م

0128



أبوظبي 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين.واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في العالم بشكل عام وفي قارة آسيا على وجه الخصوص والعمل والتنسيق المشترك القائم بين البلدين في مواجهتها.// انتهى //19:25ت م0128

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كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يبحث هاتفياً مع نظيره الهندي الشراكة الإستراتيجية وجهود التصدي لجائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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