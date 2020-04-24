السعودية اليوم / فلسطين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

سجلت فلسطين اليوم إصابة 4 حالات جديدة بفيروس

وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أنه تم تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا من مختلف المحافظات، ليرتفع العدد الكلي لحالات الشفاء إلى 103 حالات.

// انتهى //

19:13ت م

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رام الله 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسسجلت فلسطين اليوم إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 484 حالة.وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أنه تم تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا من مختلف المحافظات، ليرتفع العدد الكلي لحالات الشفاء إلى 103 حالات.// انتهى //19:13ت م0127

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