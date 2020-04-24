سياسي / العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني يبحثان هاتفياً سبل التعاون لمواجهة كورونا



عمّان 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة فيروس

وأكد العاهل الأردني خلال الاتصال وقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين في هذه الظروف الاستثنائية للتصدي للوباء.

// انتهى //

19:11ت م

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عمّان 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسبحث العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد العاهل الأردني خلال الاتصال وقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين في هذه الظروف الاستثنائية للتصدي للوباء.// انتهى //19:11ت م0126

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