السعودية اليوم / إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

أصيب شاب فلسطيني بعيار معدني مغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق اليوم، وذلك خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان والمنازل، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

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19:10ت م

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