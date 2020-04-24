السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في قارة أفريقيا



أديس أبابا 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات بفيروس

وذكر بيان للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى ألف و298، إثر تسجيل 51 حالة.

وأوضح المركز أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 7 آلاف و 474 شخصا في عموم القارة.

// انتهى //

19:10ت م

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أديس أبابا 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في قارة أفريقيا إلى 27 ألفا و427، إثر تسجيل ألف و300 حالة في الساعات الـ24 الماضية.وذكر بيان للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى ألف و298، إثر تسجيل 51 حالة.وأوضح المركز أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 7 آلاف و 474 شخصا في عموم القارة.// انتهى //19:10ت م0124

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