السعودية اليوم / مقتل 12 مدنياً في هجوم مُسلح في مالي



باماكو 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

قُتل 12 مدنيا على الأقل في هجوم شنه مُسلحون على عدد من القرى وسط مالي.

وأفاد رئيس بلدية سانغا علي دولو اليوم أن إرهابيين من قبائل تجمعوا قبل أربعة أيام في غابة قريبة من البلدة، وشنوا هجومهم وقتلوا 12 شخصا، وسرقوا الكثير من المواشي.

// انتهى //

19:10ت م

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