السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تعتمد 4 مخططات سكنية جديدة



المدينة المنورة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

اعتمدت أمانة المدينة المنورة أربع مخططات سكنية خاصة جديدة بمساحة تجاوزت 1.400.000 متر مربع.

ويأتي اعتماد المخططات الجديدة التي تضمنت 1759 قطعة سكنية و10 حدائق و10 مدارس و12 مسجداً ومرفق واحد حكومي، متوافقًا مع المعايير والاشتراطات التخطيطية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة وتوفر مواقع مخصصة للبنية التحتية.

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18:50ت م

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