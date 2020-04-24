السعودية اليوم / رئيس "هيئة الغذاء والدواء" يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي باسمه وباسم منسوبي الهيئة كافة, التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد معاليه أنَّ ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك هو لسان حالنا جميعًا ووصفٌ دقيقٌ لمشاعر المسلمين في كل مكان تجاه دخول هذا الشهر وسط ظروف استثنائية للعالم أجمع، داعيًا الله أن يكشف عن العالم ما أصابه.

وأعرب الدكتور الجضعي عن امتنانه وشكره للقيادة الرشيدة تجاه ما تجده الهيئة من دعم واهتمام ومتابعة دقيقة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - في ظل جائحة

ودعا معالي رئيس الهيئة الله عز وجل أنْ يحفظ لهذه البلاد قيادتها وشعبها وأن يديم عليها الصحة والعافية وموفور الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

// انتهى //

17:48ت م

0113



الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي باسمه وباسم منسوبي الهيئة كافة, التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله عزو وجل أن يتقبل من الجميع طاعاتهم وصادق دعواتهم، وأن يُعيد هذا الشهر الكريم على الشعب السعودي والمقيمين والمسلمين في أنحاء العالم وهم بوافر الصحة والعافية والأمن والاستقرار.وأكد معاليه أنَّ ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك هو لسان حالنا جميعًا ووصفٌ دقيقٌ لمشاعر المسلمين في كل مكان تجاه دخول هذا الشهر وسط ظروف استثنائية للعالم أجمع، داعيًا الله أن يكشف عن العالم ما أصابه.وأعرب الدكتور الجضعي عن امتنانه وشكره للقيادة الرشيدة تجاه ما تجده الهيئة من دعم واهتمام ومتابعة دقيقة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - في ظل جائحة كورونا والتعامل معها وفق أعلى معايير.ودعا معالي رئيس الهيئة الله عز وجل أنْ يحفظ لهذه البلاد قيادتها وشعبها وأن يديم عليها الصحة والعافية وموفور الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.// انتهى //17:48ت م0113

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