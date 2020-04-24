شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. ضبط عمالة تخزن 4 آلاف صندوق طماطم لبيعه بأسعار مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية في تبوك، القبض على عمالة تستغل الأزمة بتخزين 4 آلاف صندوق طماطم خارج الأسواق، لبيعها بأسعار عالية، وتم حجز الكميات وإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة، وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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