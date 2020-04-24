، مصر.. تسجيل 201 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و7 وفيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - خروج 71 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة المصرية، الدكتور خالد مجاهد؛ أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ1075 متعافيًا؛ بحسب بوابة الأهرام.

وأضاف الدكتور مجاهد: أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال "مجاهد": إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية الطبية؛ وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.فيروس كورونا الجديد