، تفاصيل تسجيل 16 إصابة "كورونا" في بيش تكشفها مصادر.. جميعهم وافدون ،

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كشفت مصادر لـ"الخليج 365" تفاصيل عن 16 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة بيش شمال منطقة جازان، موضحةً سبب الإصابة.
وبيّنت المصادر أن الحالات الستة عشرة هي لوافدين اكتُشفت في إسكاناتهم؛ وذلك بسبب مخالطتهم لوافد تم تسجيل إصابته أمس الأول في محافظة بيش.
وكانت فِرَق طبية قد فحصت، أمس الأول، القاطنين في مجمع سكني بمحافظة بيش، بمشاركة مكافحة الملاريا بهروب وبيش، وتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.
وتأتي هذه التحركات بعد اكتشاف إصابة آسيوي بفيروس كورونا، وكان قادمًا من جدة، وعُزل بمستشفى بيش حتى ظهور النتيجة، واتخاذ الإجراءات تجاه مخالطيه، وظهرت بينهم إصابات مؤكدة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في منطقة جازان؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ ليصبح عدد الإصابات بمدن ومحافظات جازان 60 حالة إصابة مؤكدة.
وسجلت محافظة بيش 16 حالة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي بالمحافظة 17 حالة، كما تم تسجيل أربع حالات في مدينة جازان ليكون العدد الإجمالي 26 حالة.فيروس كورونا الجديد محافظة بيش
تفاصيل تسجيل 16 إصابة "كورونا" في بيش تكشفها مصادر.. جميعهم وافدونمحمد المواسي الخليج 365 2020-04-24
كشفت مصادر لـ"الخليج 365" تفاصيل عن 16 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة بيش شمال منطقة جازان، موضحةً سبب الإصابة.
وبيّنت المصادر أن الحالات الستة عشرة هي لوافدين اكتُشفت في إسكاناتهم؛ وذلك بسبب مخالطتهم لوافد تم تسجيل إصابته أمس الأول في محافظة بيش.
وكانت فِرَق طبية قد فحصت، أمس الأول، القاطنين في مجمع سكني بمحافظة بيش، بمشاركة مكافحة الملاريا بهروب وبيش، وتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.
وتأتي هذه التحركات بعد اكتشاف إصابة آسيوي بفيروس كورونا، وكان قادمًا من جدة، وعُزل بمستشفى بيش حتى ظهور النتيجة، واتخاذ الإجراءات تجاه مخالطيه، وظهرت بينهم إصابات مؤكدة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في منطقة جازان؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ ليصبح عدد الإصابات بمدن ومحافظات جازان 60 حالة إصابة مؤكدة.
وسجلت محافظة بيش 16 حالة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي بالمحافظة 17 حالة، كما تم تسجيل أربع حالات في مدينة جازان ليكون العدد الإجمالي 26 حالة.
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
04:52 PM
فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في جازان 60 حالة بعد الإعلان عن 20 اليوم
كشفت مصادر لـ"الخليج 365" تفاصيل عن 16 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة بيش شمال منطقة جازان، موضحةً سبب الإصابة.
وبيّنت المصادر أن الحالات الستة عشرة هي لوافدين اكتُشفت في إسكاناتهم؛ وذلك بسبب مخالطتهم لوافد تم تسجيل إصابته أمس الأول في محافظة بيش.
وكانت فِرَق طبية قد فحصت، أمس الأول، القاطنين في مجمع سكني بمحافظة بيش، بمشاركة مكافحة الملاريا بهروب وبيش، وتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.
وتأتي هذه التحركات بعد اكتشاف إصابة آسيوي بفيروس كورونا، وكان قادمًا من جدة، وعُزل بمستشفى بيش حتى ظهور النتيجة، واتخاذ الإجراءات تجاه مخالطيه، وظهرت بينهم إصابات مؤكدة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في منطقة جازان؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ ليصبح عدد الإصابات بمدن ومحافظات جازان 60 حالة إصابة مؤكدة.
وسجلت محافظة بيش 16 حالة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي بالمحافظة 17 حالة، كما تم تسجيل أربع حالات في مدينة جازان ليكون العدد الإجمالي 26 حالة.
، تفاصيل تسجيل 16 إصابة "كورونا" في بيش تكشفها مصادر.. جميعهم وافدون ،
المصدر : الخليج 365
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