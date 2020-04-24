السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع 20,000 سلة غذائية لشهر رمضان في باكستان

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

دشن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مشروع توزيع 20,000 سلة غذائية بجمهورية باكستان الإسلامية، تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك, حيث حضر حفل التدشين في إسلام آباد معالي حاكم إقليم البنجاب شودري سرور، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومدير فرع المركز في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني.

وسيتم توزيع هذه السلال بعشر مناطق في إقليم البنجاب بالتنسيق مع حكومة الإقليم، وسيستفيد من المشروع حوالي 120 ألف شخص موزعين في عشر مقاطعات بإقليم البنجاب، بحيث ستقوم مؤسسة “حياة” بتوزيع هذه السلال تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليتم إيصالها وتسليمها لمنازل المستفيدين والمحتاجين وذلك لتجنب التجمعات وإتباع الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورنا، بينما سيتم اختيار المستفيدين من هذا المشروع بالتعاون مع حكومة إقليم البنجاب.

وفي تصريح بهذه المناسبة رفع السفير المالكي التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال : إن هذا المشروع الذي نقوم اليوم بتدشينه يأتي امتداداً للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان، تطبيقاً لما دأبت عليه المملكة في مساعدة المحتاجين في كل مكان.

من جانبه رفع معالي حاكم إقليم البنجاب شودري سرور الشكر نيابة عن حكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله-، مؤكداً أن المملكة سباقة بالخير، ومعروفة بالوقوف إلى جانب باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.

وقال : إن مشروع السلال الغذائية التي دشنه مركز الملك سلمان سيساعد الأسر الفقيرة والمحتاجة في إقليم البنجاب، مؤكداً أن فريق مركز الملك سلمان يتميز بالتفاني في تقديم المساعدات الإنسانية على الدوام.

