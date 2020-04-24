شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" تبدأ بتوزيع مياه زمزم من خلال منصة "هناك" والان نبدء بالتفاصيل

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منصة "هناك" الإلكترونية لتوزيع وتوصيل مياه زمزم المبارك إلى المنازل, وذلك بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، وسيبدأ العامل بها من يوم الاثنين المقبل بإذن الله.

وأوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف رئيس اللجنة الإشرافية على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اقتضت تذليل كل العقبات، وتسخير جميع الطاقات لتقديم الخدمات للمستفيدين، موضحاً أنه - بالتعاون مع شركة المياه الوطنية - قد جرى الانتهاء من الآليات والإجراءات اللازمة مع إحدى المنصات الإلكترونية المحلية للشروع في توزيع مياه زمزم وإيصالها للمنازل بدءاً من مدينة مكة المكرمة والتوسع تدريجياً في جميع مناطق ومدن المملكة.

من جانبه بين الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس على توفير الحلول اللازمة والمؤقتة لتأمين مياه زمزم المباركة وفق سعة العبوات الموحدة ذات (5 لتر) لطالبيها في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا، وحلول شهر رمضان المبارك، وتلبيةً لطالبي المياه المباركة عملت شركة المياه الوطنية المشغل الرسمي للمشروع على التعاقد مع منصة "هناك" الإلكترونية لتمكين الراغبين في الحصول على المياه المباركة إلكترونيًا، وإيصالها إلى منازلهم وفق المواصفات المتبعة في النقل الجوي، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة "بنده" للتجزئة تنص على تزويدها بكميات لعبوات ماء زمزم ووضعها في جميع فروعها داخل المملكة، كما يعمل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم حاليًا على إنهاء إجراءات التوافق مع شركات التجزئة المحلية الكبرى لتوسيع دائرة التوزيع في المملكة، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.

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وأوضح المهندس الموكلي أن منصة "هناك" الإلكترونية ستبدأ في استقبال طلبات الحصول على ماء زمزم ابتداء من يوم الاثنين الموافق ‪27 /4/ 2020‬م على نطاق مدينة مكة المكرمة كمرحلة أولى، ثم التوسع التدريجي في مناطق المملكة المختلفة، فيما ستقوم شركة "بنده" للتجزئة بتوفير مياه زمزم بفروعها تدريجيًا في مناطق المملكة خلال عشرة أيام ابتداء من يوم الاثنين‬ الموافق ‪27 /04/ 2020‬م، وذلك وفق آليات وإجراءات جرى التوافق عليها تعاقديًا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع الإرشادات الوقائية خلال عمليات التوزيع من قبل الجهات المتعاقد معها.

وأكد المهندس الموكلي أن هذه الحلول المؤقتة ستنفذ وفق الشراكة والتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والدعم من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ومعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك للتسهيل على الراغبين في الحصول على المياه المباركة ، موضحًا أنه سيتم إيقاف تلك الحلول عند زوال هذه الجائحة -بإذن الله وتوفيقه- والعودة إلى الوضع السابق وفق برنامج ضيوف الرحمن.

الجدير بالذكر أن مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم أعلن في وقت سابق إغلاق جميع منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر، وفقًا للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمكافحة فيروس ‪‬كورونا المستجد(‪COVID-19‬).