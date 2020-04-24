شكرا لقرائتكم خبر عن نخبة من الدعاة فى برنامج "الركن الرابع" يومياً على إذاعة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة الإعلام برنامج "الركن الرابع" الذي يعرض عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة كل يوم طوال شهر رمضان، بمشاركة نخبة من دعاة وزارة الشؤون الإسلامية والمتعاونين معها.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على المشاركة الفاعلة في التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام المختلفة تحقيقاً لرسالة الوزارة في خدمة المجتمع وتفعيل دورها في الدعوة والإرشاد، لا سيما ما يتصل بتبصير الناس بآداب وأحكام الشهر الكريم وفضائله.