شكرا لقرائتكم خبر عن نخبة من الدعاة فى برنامج "الركن الرابع" يومياً على إذاعة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على المشاركة الفاعلة في التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام المختلفة تحقيقاً لرسالة الوزارة في خدمة المجتمع وتفعيل دورها في الدعوة والإرشاد، لا سيما ما يتصل بتبصير الناس بآداب وأحكام الشهر الكريم وفضائله.
كانت هذه تفاصيل خبر نخبة من الدعاة فى برنامج "الركن الرابع" يومياً على إذاعة القرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.