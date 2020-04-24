شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالسنغال والان نبدء بالتفاصيل
وبهذه المناسبة أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دكار أن البرنامج يعد لبنة من لبنات الخير والبركة التي يتعاهد بها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إخوانه في شهر العطاء، منوهاً بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تنفيذه وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية.
من جانبها، أشادت رئيسة الممثلية العامة للتضامن الوطني والحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية بالسنغال امينتا صو، بالجهود التي تقدمها المملكة في المجال الإسلامي، ودعم المشاريع الرمضانية التي تقوي أواصر المحبة بين المسلمين في الشهر الفضيل، مشيدة بدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، والدفاع عن قضاياهم.
وفي ختام مراسم التدشين جرى توزيع سلال غذائية على عدد من المستفيدين من البرنامج، والتقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة.
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