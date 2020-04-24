شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة كورونا ": 1172 إصابة جديدة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

-298 منهم سعوديون بنسبة 25٪ و غير السعوديين 874 بنسبة 75٪

- 124 حالة تعافي جديدة ليصل الإجمالى 2049

- عدد الوفيات 127 حالات بإضافة 6 حالات جديدة

- متحدث الصحة : نسبة الوفيات متدنية نتيجة الكشف المبكر وتقديم الرعاية الطبية

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الجمعة إجتماعها الخامس والستين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2700000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (745) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (191) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العددالجديد من الحالات المؤكدة وهي (1172)

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وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: المدينة المنورة (272) مكة المكرمة (242) حالة، وجدة (210)، والرياض(131) حالة،، والدمام (46) حالة، والجبيل (45)، والهفوف (40) حالة، والخبر (30) والطائف (21)، حالة، بيشة (16)حالة، وبيش (16)، حفر الباطن (13) حالة، والهدا (10) حالات، وعنيزة (8) حالات، وحائل (7) حالات، وبريدة (6) حالات، وسكاكا (5) حالات، ورابغ(5) حالات، وثريبان(5) حالات، وجازان (4) حالات، وساجر (4) حالات، وينبع (3) حالات، والوجه (3) حالات، وضباء (3) حالات، ومهد الذهب (3) حالات، وبقيق حالتان، والزلفي حالتان، وعرعر حالتان، والقريات حالتان، والقنفذة حالتان، وحدة حالتان، وحالة واحدة في كل من القطيف، والمجمعة، وحوطة بني تميم، وحوطة سدير، والمزاحمية، ورفحاء، وطبرجل، والحناكية، وخليص، والقريع، والمويه، وبلجرشي، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (15102) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (12926) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها ( 93) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1172) كان عدد السعوديين منها (298) وهم يشكلون مانسبته 25٪ في حين بلغ عدد غير السعوديين (874) وهم يشكلون ما نسبته 75٪ من الحالات.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (2049) حالة بإضافة (124) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (127) حالات بإضافة 6 حالات وفيات جديدة وهي حالة واحدة لسعودي في جدة يبلغ من العمر 44 عاماً واخر في مكة المكرمة يبلغ من العمر (58) عاما و (4) حالات لغير سعوديين في جدة ومكة المكرمة وتتراوح أعمارهم بين 35 عاماً و 65 عاماً ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة ، مشيراً الى أن (706) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 60٪ من مجموع الحالات، متوقعاً أن يتم تسجيل المزيد من الإصابات مع استمرار عمليات المسح النشط.

وأضاف إن نسبة الوفيات لكورونا‬ في المملكة متدنية ولله الحمد نتيجة الكشف المبكر وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين.

وأكد على الجميع التقيد بجميع النصائح التي قدمتها ولا تزال تقدمها وزارة الصحة، وبخاصة في هذا الشهر الكريم وبالذات من هم يعانون من أمراض مزمنة والذين لابد ان يكون على إستمرار في تواصل مع الأطباء المختصين بمثل حالاتهم

وشدّد على أهمية مواصلة التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وضرورة غسل اليدين بإنتظام، وبخاصة لكبار السن والنساء الحوامل.

كما جدد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الإستفسار أو الإستشارة على رقم مركز إتصال الصحة 937 على مدار الساعة.