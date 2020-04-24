، أمير الرياض يدشن مبادرة لتقديم الإفطار لرجال الأمن في ميدان أعمالهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "من أسر شهداء الواجب إلى رجال الواجب"

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مبادرة جمعية ذوي شهداء الواجب تحت شعار "من أسر شهداء الواجب إلى رجال الواجب" التي ستسهم في تقديم خدمة الإفطار لرجال الأمن أثناء قيامهم بالعمل الميداني في مدينة الرياض.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب سعود بن محمد العويس عن شكره لأمير المنطقة على الدعم والاهتمام الذي تحظى به الجمعية، مثمناً متابعته المباشرة لبرامجها ونشاطاتها الاجتماعية.

وبين العويس أن المبادرة تعبر عن التقدير والامتنان لأدوار رجال الأمن الجليلة ومشاركتهم بتقديم وجبة الإفطار خلال أعمالهم الميدانية.

وثمن الأمير فيصل بن بندر ما تقوم به الجمعية من جهود ومشاركة مقدرة في خدمة رجال الأمن، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة.أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر