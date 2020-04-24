، كورونا في أفريقيا.. أكثر من 27 ألف إصابة.. والجزائر تسجل أعلى الوفيات ،

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قالت منظمة الصحة العالمية: إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في القارة الأفريقية، قد تجاوز 27 ألف حالة، فيما تسببت العدوى بوفاة أكثر من ألف ومئتي مصاب.
وكتب الفرع الإقليمي لأفريقيا بالمنظمة على "تويتر"، اليوم الجمعة: أنه تم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" حتى اليوم، تماثل أكثر من 7 آلاف منها للشفاء، في وقت سجلت فيه 1200 حالة وفاة".
ووفقاً لبيانات "الصحة العالمية": تأتي جنوب أفريقيا في المركز الأول من حيث عدد الإصابات (3953)، تليها مصر (3659)، والمغرب (3537)، والجزائر (3007)، والكاميرون (1401).
وتتصدر الجزائر دول القارة في عدد الوفيات بكورونا؛ حيث سجلت 407 حالات، وتأتي مصر في المركز الثاني (276)، ثم المغرب (151)، وجنوب أفريقيا (75).
وعلى الصعيد العالمي تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين وخمسمئة ألف شخص، توفي منهم أكثر من 175 ألفًا.فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية
كورونا في أفريقيا.. أكثر من 27 ألف إصابة.. والجزائر تسجل أعلى الوفياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-24
قالت منظمة الصحة العالمية: إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في القارة الأفريقية، قد تجاوز 27 ألف حالة، فيما تسببت العدوى بوفاة أكثر من ألف ومئتي مصاب.
وكتب الفرع الإقليمي لأفريقيا بالمنظمة على "تويتر"، اليوم الجمعة: أنه تم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" حتى اليوم، تماثل أكثر من 7 آلاف منها للشفاء، في وقت سجلت فيه 1200 حالة وفاة".
ووفقاً لبيانات "الصحة العالمية": تأتي جنوب أفريقيا في المركز الأول من حيث عدد الإصابات (3953)، تليها مصر (3659)، والمغرب (3537)، والجزائر (3007)، والكاميرون (1401).
وتتصدر الجزائر دول القارة في عدد الوفيات بكورونا؛ حيث سجلت 407 حالات، وتأتي مصر في المركز الثاني (276)، ثم المغرب (151)، وجنوب أفريقيا (75).
وعلى الصعيد العالمي تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين وخمسمئة ألف شخص، توفي منهم أكثر من 175 ألفًا.
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
05:13 PM
شفاء 7000.. ووفاة 1200 حالة.. جنوب أفريقيا الصدارة في الإصابات
قالت منظمة الصحة العالمية: إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في القارة الأفريقية، قد تجاوز 27 ألف حالة، فيما تسببت العدوى بوفاة أكثر من ألف ومئتي مصاب.
وكتب الفرع الإقليمي لأفريقيا بالمنظمة على "تويتر"، اليوم الجمعة: أنه تم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" حتى اليوم، تماثل أكثر من 7 آلاف منها للشفاء، في وقت سجلت فيه 1200 حالة وفاة".
ووفقاً لبيانات "الصحة العالمية": تأتي جنوب أفريقيا في المركز الأول من حيث عدد الإصابات (3953)، تليها مصر (3659)، والمغرب (3537)، والجزائر (3007)، والكاميرون (1401).
وتتصدر الجزائر دول القارة في عدد الوفيات بكورونا؛ حيث سجلت 407 حالات، وتأتي مصر في المركز الثاني (276)، ثم المغرب (151)، وجنوب أفريقيا (75).
وعلى الصعيد العالمي تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين وخمسمئة ألف شخص، توفي منهم أكثر من 175 ألفًا.
، كورونا في أفريقيا.. أكثر من 27 ألف إصابة.. والجزائر تسجل أعلى الوفيات ،
المصدر : الخليج 365
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