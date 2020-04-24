شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ العيسى: عمر بن الخطاب تعامل مع طاعون عمواس بالعزل الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدَّث الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، عن العزل الصحي الذي قام به الصحابي عمر بن الخطاب إبان طاعون "عمواس".

وقال خلال برنامج "بالتي هي أحسن"، إن " البعض يحلو له أن يوجد أسبابًا لجائحة فيروس كورونا، والجميع أصيب بها ولا نقول إلا أنها قدر إلهي، وتحصل هذه الأقدار عبر التاريخ " .

وأضاف: " حدثت في عهد عمر بن الخطاب في طاعون عمواس وتعامل معها المسلمون بالقضاء والقدر الذي يجب أن يُسلم بها الجميع، وبالإجراءات الوقائية على هدي الرسول صلّ الله عليه وسلم " .

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وتابع: " لا شك أن البشرية ستستفيد من هذه الجائحة استفادة كبيرة " ، مستنكرًا " تصريحات بعض القيادات الدينية بأن الجائحة حصلت بسبب كذا وكذا وأنه ابتلاء من الله".

وأردف: " مرّت الجائحة في عهد عمر بن الخطاب، بالإجراءات الوقائية والصحية التي أشار إليها النبي صلّ الله عليه وسلم، وانتشر في عموم الشام وبلغت الوفيات 30 ألفًا وكان من بينها عدد كبير من الصحابة " .

وأكد أن عمر بن الخطاب "رضي الله عنه " تعامل معه بالعزل الصحي، حيث أغلق المدن التي بها الطاعون.