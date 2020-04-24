تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في حوطة بني تميم

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أعلنت محافظة حوطة بني تميم، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس ‫كورونا لمقيم عربي. أعلنت محافظة حوطة بني تميم، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس ‫كورونا لمقيم عربي. وأشارت المعلومات الأوليى إلى أن المصاب بحوطة بني تميم مقيم عربي، ويعمل ناقل بضائع تموينية، يتردد من مدينة الرياض. وتم الكشف على المصاب بمستشفى حوطة بني تميم مطلع هذا الأسبوع بعد شعوره بالأعراض

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