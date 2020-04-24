شكرا لمتابعة خبر عن "العيسى" : نصحت أحد قادة الدين في أوروبا باستمرار غلق دور العبادة وكانت النتيجة صادمة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور محمد العيسى، عن قصة دارت بينه وبين أحد قيادات الدين في أوروبا؛ بشأن أزمة كورونا وإغلاق المساجد.

وقال "العيسى" في برنامج "بالتي هي أحسن" إن المسلمون في دولة أوروبية طالبوا بفتح المساجد بعد تحسن طفيف للغاية في أعداد الإصابات بالفيروس، بمخالفة قرار الحكومة التي علقت التجمعات بكافة أشكالها.

وأوضح "العيسى" أن هذا القائد الديني طلب مشورته، فقال له لا تستسلم للضغوط وعليك إصدار بيان باستمرار التعليق تماشيًا مع قرارات الدولة؛ لأنها ترى الصالح العام لحين انتهاء الأزمة.

ولفت إلى أن هذا القائد أصدر بيان بالفعل، ولاقى ردود أفعال إيجابية على هذا التصرف الحكيم من قبل غير المسلمين في الدولة.