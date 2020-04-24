شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأتربة المثارة على 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من استمرار الأتربة المثارة على الجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من استمرار الأتربة المثارة على الجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة. وأكدت الهيئة، أن حالة الطقس ستكون مُصحوبة بنشاطة في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وستستمر حتى منتصف الليل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الأتربة المثارة على 3 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.