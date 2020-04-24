شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. امطار غزيرة شمال أبها في أول أيام رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): كشف مقطع فيديو سقوط الامطار الغزيرة على شمال أبها في أول أيام رمضان. كشف مقطع فيديو سقوط الامطار الغزيرة على شمال أبها في أول أيام رمضان. وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه حساب طقس عبر "تويتر"المناظر الخلابة للأمطار الغزيرة. وصاحب الفيديو دعوات "الْلَّھُم أَهِلَ عَليْنَا رمضان بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الوباء والبلاء يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ " .

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